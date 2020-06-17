Увеличение количества активных случаев COVID-19 отмечается в ряде районов Витебской области. Обновленная карта эпидемиологической ситуации

Сяржук Серабро • 17/6/20 1:37 • Здароўе

Более чем в два раза выросло количество активных случаев коронавирусной инфекции в Полоцком и Глубокском районах.



Как мы уже писали, в Полоцке и Полоцком районе зарегистрировали 407 случаев заражения коронавирусом. При этом в активной фазе заболевание сейчас у 226 человек, тогда как неделю назад было только 100 пациентов.

По Новополоцку, к сожалению, информация не обновлялась с 8 июня. Тогда в городе нефтяников было уже 396 случаев COVID-19, в активной фазе болезнь была у 133 пациентов. Таким образом на Полоччине на сегодняшний день заразились коронавирусом не менее 803 человек.

В Глубокском районе на начало недели количество заражений достигло 311, в активной фазе заболевание у 149 человек. За три недели в этом районе количество активны случаев выросло в 2,87 раза.

165 заражений коронавирусом выявлено в Лиозненском районе, сообщает газета «Сцяг перамогі». При этом вылечиться успели 112 пациентов, таким образом в районе сейчас 53 активных случая проти 49 две недели назад.

В Городокском районе зафиксировано 177 случаев заражения коронавирусом, активных случаев там сейчас 51. Это единственный район, из опубликовавших статистику, где наблюдается уменьшение количества пациентов с COVID-19.

Бешенковичский район, как и прежде не сообщает общее количество заразившихся. По информации газеты «Зара», сейчас в районе 25 человек с диагнозом «пневмония»лечатся в условиях стационара, у 10 из них — подтверждённый диагноз COVID-19. 1 пациент находятся в тяжелом состоянии.

Газета «Наша Талачыншчына» сообщила, что в районе проведено 699 ПЦР-исследований на COVID-19 и 350 исследований с использованием экспресс-тестов, выдано 145 требований о соблюдении правил поведения в самоизоляции. На лечении с диагнозом пневмония в больнице находятся 32 пациента, задействованы 4 отделения.

На 16 июня в Беларуси были инфицированы коронавирусом 55 369 человек, 31 273 из них уже выздоровели, 318 пациентов умерли, сообщает Минздрав.