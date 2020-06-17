В Полоцком районе навозная жижа перелилась за край очистных сооружений и попала в мелиоративный канал, пришлось вызывать спасателей

Зоя Машэка • 17/6/20 11:09 • Экалогія

16 июня на ферме в деревне Матусово Полоцкого района размыло обвалования очистных сооружений и навозосодержащие стоки потекли в канал.



Сообщение о прорыве ограждения отстойников на комплексе по выращиванию крупного рогатого скота филиала ОАО «Полоцкий КХП» СПК «Горяны-Агро» спасатели получили в 15:00.

Восстанавливали обваловку очистных сооружений силами самого предприятия. Мора рыбы в канале не наблюдается. Сотрудники Новополоцкой межрайонной лаборатории аналитического контроля ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» обследовали его акваторию и взяты пробы воды для проведения анализов, сообщается пресс-службой МЧС.