В Полоцком районе навозная жижа перелилась за край очистных сооружений и попала в мелиоративный канал, пришлось вызывать спасателей
16 июня на ферме в деревне Матусово Полоцкого района размыло обвалования очистных сооружений и навозосодержащие стоки потекли в канал.
Сообщение о прорыве ограждения отстойников на комплексе по выращиванию крупного рогатого скота филиала ОАО «Полоцкий КХП» СПК «Горяны-Агро» спасатели получили в 15:00.
Восстанавливали обваловку очистных сооружений силами самого предприятия. Мора рыбы в канале не наблюдается. Сотрудники Новополоцкой межрайонной лаборатории аналитического контроля ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» обследовали его акваторию и взяты пробы воды для проведения анализов, сообщается пресс-службой МЧС.
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