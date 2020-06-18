Что делать с билетами на отмененные концерты «Славянского базара»? У дирекции фестиваля есть выгодное предложение

ННВ • 18/6/20 15:52 • Культура

Билеты на концерты «Славянского базара-2020», отмененные из-за эпидемии коронавируса, можно обменять билеты мероприятий обновленной программы со скидкой.



В случае замены приобретённых билетов на отменённые мероприятия фестиваля предоставляется скидка 11% на билеты актуальной программы «Славянского базара-2020», сообщает сайт фестиваля.

Эта акция действует единовременно при покупке билетов физическими и юридическими лицами и любом способе оплаты.

Билеты доступны к покупке и обмену в кассах Витебска, фирменных кассах kvitki.by и ticketpro.by. Подробности обмена необходимо уточнять уточнять у консультантов в местах покупки билетов.