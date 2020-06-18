Что делать с билетами на отмененные концерты «Славянского базара»? У дирекции фестиваля есть выгодное предложение
Билеты на концерты «Славянского базара-2020», отмененные из-за эпидемии коронавируса, можно обменять билеты мероприятий обновленной программы со скидкой.
В случае замены приобретённых билетов на отменённые мероприятия фестиваля предоставляется скидка 11% на билеты актуальной программы «Славянского базара-2020», сообщает сайт фестиваля.
Эта акция действует единовременно при покупке билетов физическими и юридическими лицами и любом способе оплаты.
Билеты доступны к покупке и обмену в кассах Витебска, фирменных кассах kvitki.by и ticketpro.by. Подробности обмена необходимо уточнять уточнять у консультантов в местах покупки билетов.
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