Подросток-велосипедист, попавший под машину в Полоцке, умер от травм через несколько месяцев. Водителя будут судить за оставление человека в опасности.

Іван Дзедушкін • 18/6/20 0:08 • Здарэнні

Через несколько месяцев после аварии 16-летний велосипедист, сбитый Ленинградской улице в Полоцке, умер. Спустя почти год, 33-летний водитель сбившей его «Opel Astra», предстанет перед судом — его обвиняют в оставлении человека.



Это ДТП произошло 9 августа примерно в 19:10. Подросток на велосипеде выехал на встречную полосу движения и попал под «Opel Astra». Водитель скрылся с места ДТП, но вскоре был задержан: поскольку при столкновении авто потеряло регистрационный номер, машину быстро отыскали в одном из гаражных кооперативов, а управлявшего им мужчину милиционеры задержали во дворе неподалеку, оказалось, он не имел водительского удостоверения.

Как позже установят эксперты, автомобиль ехал по Ленинградской улице в направлении от Невельской улице к улице Чайко со скоростью около 78,6 километров в час. В районе дома №95 водитель совершил наезд на велосипедиста, с момента въезда которого в полосу движения автомобиля, мужчина не мог предотвратить наезд на подростка.

В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист получил тяжелые травмы. Его обнаружили люди, и подростка госпитализировали в реанимацию.

Спустя несколько месяцев от полученных в результате ДТП травм 16-летний парень скончался.

После проверки материалов уголовного дела в прокуратуре Витебской области пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией действий водителя по части 2 статьи 159 УК.

Согласно выводам следствия, водитель на месте происшествия не остался и не оказал необходимую помощь пострадавшему, не вызвал медиков, не принял меры по доставкеподростка в ближайшую организацию здравоохранения, тогда как несовершеннолетний в этом нуждался, помощь явно не терпела отлагательства и могла быть оказана без риска для его жизни и здоровья. Однако водитель «Opel Astra» скрылся с места ДТП на своем автомобиле.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд Полоцкого района и города Полоцка. Мужчина, сбивший подростка, находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба Витебской областной прокуратуры.