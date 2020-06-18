Полоцкий винодельческий завод передали недавно созданному ПТУП «Винный мастер»

Сяржук Серабро • 18/6/20 14:24 • Эканоміка

У Полоцкого винодельческого завода, бывшее руководство которого три года назад посадили за коррупцию, появился новый хозяин.



— После длительной работы территория и здания бывшего Полоцкого винодельческого завода были переданы ПТУП «Винный мастер» под реализацию инвестиционного проекта «Организация производства по выпуску алкогольной продукции», — сообщил в Instagram заместитель председателя Полоцкого райисполкома Александр Колодынский.

Отметим, что про «Винного мастера» мало что известно. Фирма была зарегистрирована только в марте, ее юридический адрес находится в кабинете №3 здания №36 на улице Сушкова в Полоцке.

Как сообщали «ННВ», в 2015 году было арестовано руководство Полоцкого винодельческого завода — директор, его заместитель и главный бухгалтер. Топ-менеджеров предприятия, которое находилось в коммунальной собственности обвинили в коррупции.

Спустя менее чем год завод подал заявление о признании его банкротом и предприятию был назначен защитный период. 5 мая было открыто производство и предприятию назначили защитный период.

Тем временем в 2017 году, через 22 месяца после ареста, бывшее руководства винзавода осудили: бывшего директора завода приговорили к семи годам лишения свободы и штрафу в 9200 рублей, его заместительницу по коммерческим вопросам приговорили к трем годам лишения свободы, а главбуха — к трем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Минский предприниматель, который проходил по делу вместе с ними, получил 6 с половиной лет лишения свободы и штраф в 9200 рублей. Впрочем, в 2019 году против уже сидевшего коммерсанта возбудили еще одно уголовное дело, связанное с Полоцким винодельческим заводом.

Ликвидационное производство по банкротству Полоцкого винодельческого завода было завершено 27 декабря 2019 года. К этому времени удалось за счет имущества должника вернуть 126 526 рублей 64 копейки кредиторам, а также выплатить внеочередные платежи в размере 17 429 112 рублей 90 копеек. Вернуть кредиторам 9 670 708 рублей 36 копеек не получилось.