В течение года не получали кисломолочные напитки жильцы одного из домов престарелых в Оршанском районе. КГК нашел и другие нарушения

Зоя Машэка • 18/6/20 12:05 • Здароўе

Нарушение требований, предъявляемых к рациону питания проживающих, обнаружил Оршанский межрайонный КГК в одном из учреждений социального обслуживания населения Оршанского района.



В меню пожилых постояльцев этого заведения на протяжении года отсутствовали кисломолочные напитки, которые между тем должны были входить в рацион ежедневно. В некоторые дни из продуктов, обязательных к включению в ежедневный рацион, на столе у жильцов не было фруктов или соков.

Кроме того, не осуществлялся надлежащий контроль за своевременным прохождением медицинских осмотров работниками пищеблока. Обнаружены факты допуска к работе на нем лиц, не прошедших медосмотр.

Также в жилых помещениях не хватало стульев и прикроватных тумбочек по числу проживающих людей, а помещения душевых – полочками для моющих и косметических средств.

В результате этому учреждению вынесли предписание об устранении нарушений, а виновное лицо привлекли к административной ответственности в виде штрафа, сообщает пресс-служба КГК.