К полутысяче приближается количество заражений коронавирусом в Полоцком районе

• 19/6/20 13:09 • Здароўе

В Полоцком районе увеличивается количество людей, инфицированных коронавирусом. Рост активных случаев за три дня составил 25,2%.
Пациент с подозрением на коронавирус в транспортировочном изолирующем боксе, Витебск / Coronavirus patient in a sealed plastic medical isolation box for transporting in Vitebsk, Belarus. Фото Сергея Серебро / Photo Serge Serebro

К 18 июня в Полоцке и Полоцком районе было выявлено 474 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 15 июня таких случаев было 407, таким образом, за три дня COVID-19 в регионе заразились 67 человек (рост 16,4%).

Вылечились к этой дате 192 пациента, а 15 числа был 181 выздоровевший, то есть за три дня успели поправиться 11 человек.

Если отнять от общего количества заразившихся число выздоровевших, то мы получим 283 активных случая COVID-19 в регионе, тогда как три дня назад их было 226. Таким образом, количество больных в активной фазе увеличилось на 57 человек или 25,2%.

По мнению заместителя главврача Полоцкой центральной городской больницы по амбулаторно-поликлинической работе Ирины Фиалко, такой прирост количества больных связан с тем, что в регионе стали проводить больше тестов на коронавирус, пишет газета «Полацкі веснік».

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