Когда милиция перекрыла улицу Ленина пикет солидарности в Витебске переместился на площадь Победы. Есть сообщения о задержаниях

ННВ • 19/6/20 23:27 • Палітыка

19 июня вечером у пирамиды в центре Витебска прошли последние пикеты по сбору подписей, многие горожане пришли сюда не только подписаться за претендентов, но и выразить солидарность с арестованными политиками.



К месту традиционных пикетов у ТЦ «Марко-Сити», которое, по сути, во время этой избирательной кампании превратилось в городской форум, люди стали подтягиваться после окончания рабочего дня.

К 18:00 здесь начала выстраиваться очередь, а проезжающие мимо машины сигналили. После этого, судя по опубликованным в интернет фото, ГАИ пробовала убрать от места проведения пикетов транспортный поток, выставляя в разных частях улицы Ленина посты и отправляя машины в объезд.

Также стоявшим цепочкой от Синего дома до бывшего «Охотника и рыболова» людям сотрудники милиции заявили, что они участвуют в несанкционированном массовом мероприятии и предложили разойтись.

Часть людей разошлась, а другие перебрались на площадь Победы, где выстроились вдоль проезжей части со стороны Трех штыков. Здесь, не смотря на усилия Госавтоинспекции, продолжалось автомобильное движение и водители усиленно сигналили.

При этом, судя по всему при переходе от пирамиды к Трем штыкам у дома №8 на улице Ленина были задержаны витебская активистка Елена Янушковская и ее дочка. Женщин погрузили в микроавтобус с тонированными стеклами.

Через некоторое время под давлением милиции собравшиеся на площади Победы были вынуждены разойтись — либо рассредоточиться на территории мемориального комплекса, либо вовсе уйти с площади Победы.