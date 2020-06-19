Компания из четырех человек разбилась на авто в Чашникском районе, погибла 70-летняя женщина

Зоя Машэка • 19/6/20 11:09 • Здарэнні

18 июня на дороге Р-15 у деревни Староселье Чашникского района в кювет вылетела легковушка «Opel Zafira», в которой ехала компания из четырех человек.



ДТП произошло около 14:40. 68-летний житель Орши, сидевший за рулем авто, не справился с управлением, в результате машина съехала в кювет и врезалась в дерево, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

До приезда к месту аварии спасателей водитель и 17-летний пассажир смогли выбраться из поврежденного авто. В салоне остались две женщины, которых пришлось извлекать при помощи специнструмента, сообщается пресс-службой МЧС.

70-летняя пассажирка погибла на месте ДТП, спасатели деблокировали ее тела. Живой достать из легковушки они смогли 34-летнюю женщину. После осмотра бригадой скорой медицинской помощи пострадавшую отвезли в больницу с травмами различной степени тяжести.

По информации Госавтоинспекции водителя тоже пришлось доставить в больницу, так как он получил травмы.