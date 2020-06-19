Такого не было с 1939 года — в Витебске побит температурный рекорд

Сяржук Серабро • 19/6/20 11:39 • Экалогія

81-летний суточный температурный рекорд был побит в Витебске 18 июня, воздух прогрелся до +31 °C.



Предыдущий суточный рекорд максимальной температуры был установлен еще до Второй мировой войны — в 1939 году в этот день столбик термометра поднялся до отметки +30,70 °C. В областном центре имеются данные о температуре воздуха за 134 года наблюдений.

Как сообщали «ННВ», температурный рекорд был установлен и 10 июня, когда было даже жарче — +32 °C, такая же рекордная температура стояла также 11 июня.

Фактическая температура месяца по данным наблюдений восемнадцать дней июня составила +18,7 °C, что выше нормы на 2.8 градуса. Однако, это еще далеко от показателя самого теплого июня — в 1999 году среднемесячная температура была +21,3 °C.