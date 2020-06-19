Температурный рекорд снова побит в Витебске

Сяржук Серабро • 19/6/20 22:48 • Экалогія

Второй день в Витебске стоит рекордная жара, побиты два суточных максимума температуры, зафиксированные еще в 1939 году.



Сегодня столбик термометра в областном центре поднялся до +31.3 °C. Рекорд 81-летней давности был превышен на 1,3 °C.

Как писали «ННВ», днем ранее воздух в Витебске прогрелся до +31 °C, что на 0.3 °C больше максимальных показаний термометра в этот день в 1939 году.

Таким образом, с начала июня побито уже четыре суточных рекорда. Абсолютный рекорд, который для этого месяца составляет 33,2 °C, пока держится.