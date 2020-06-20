Экологи, работники «Водоканала» и «Зеленстроя» благоустроили родник в Витебске

Ігар Мацьвееў • 20/6/20 14:05 • Экалогія

В Витебске благоустроили родник Иоанна Крестителя, который находится недалеко от Витьбы - в глубоком овраге в конце улицы Чапаева. Благоустройством занимались работники природоохранной службы, а также «Витебскводоканала» и «Зеленстроя».

Вниз к роднику ведет металлическая лестница, а место, где течет вода, обложено валунами. Сейчас на кринице сделали красивый грот из природного камня, лестницу укрепили и покрасили. В овраге убрали мусор.

Криницу обновили в рамках экологической кампании Минприроды «Обустроим малую родину».

К роднику приходят многие горожане, некоторые едут даже их отдаленных районов Витебска. А местные жители - с улиц Копоплева, Чапаева, Лазо и других окрестных - не нарадуются, какая сейчас на роднике красота.

"Мы сюда приходим не только, чтобы набрать воды для питья и приготовления пищи, но и чтобы налить ведро, а потом облиться. Знаете, как здорово!" - поделился житель улицы Чапаева.

"Вода очень вкусная. И, кстати, даже если долго стоит в бутылке, все равно не портится и не оставляет потом неприятного запаха, как это нередко бывает с обычной водой, из-под крана", - рассказала жительница улицы Лазо.

Вода в этом роднике имеет высокое питьевое качество и по заключению санитарной службы.

Источник освятили 18 января 2009 года. 7 июля, на Рождество Иоанна Предтечи, здесь ежегодно служат водосвятный молебен.