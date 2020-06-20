Следственный комитет ищет женщин, пострадавших от мошенника предлагавшего поехать вместе за границу и присваивавшего деньги

Іван Дзедушкін • 20/6/20 8:08 • Крымінал

Жительницы Новополоцка и Слуцка потеряли более 13 000 рублей из-за мошенника, который приглашал их на отдых на заграничном курорте и выманивал деньги.



По данным следствия, с февраля 2019 года по январь 2020 года неоднократно судимый за совершение мошеннических действий 45-летний житель Слуцка познакомился с этими двумя женщинами.

Договорившись с ними поехать отдыхать за границу, мужчина взял у одной из потерпевших деньги на приобретение билетов на самолет и перестал выходить с ней на связь. Второй женщине мужчина обещал оказать помощь в продаже автомобиля и мобильного телефона, однако деньги от продажи машины и гаджета владелице не отдал.

Каждый раз он придумывал различные предлоги о невозможности вернуть деньги потерпевшим. Когда женщины поняли, что их обманывают, они обратились в правоохранительные органы.

В результате жителю Слуцка предъявлено обвинение по части 3 статьи 209 УК — мошенничество, совершенное в крупном размере. Сейчас он уже арестован.

Сумма ущерба от его мошеннических действий пока оценивается в 13 200 рублей. Однако у следствия имеются основания полагать, что фактов противоправной деятельности обвиняемого может быть больше. Если Вы пострадали от действий изображенного на фото мужчины, просим сообщить об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области +37533 399 80 44 (круглосуточно), сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.