Свыше двухсот человек уже заразились коронавирусом в Городокском районе, снова выросло количество активных случаев

Сяржук Серабро • 20/6/20 13:06 • Здароўе

По состоянию на 19 июня в Городокском районе с начала эпидемии было зарегистрировано 203 случая заражения коронавирусом.



За неделю в этом регионе выявили 26 новых случаев, тогда как за предыдущие 7 дней — только 12. Уровень заболеваемости вернулся к показателям позапрошлой недели, когда заразились 25 человек.

К этому момент по данным райисполкома успели вылечить 136 пациентов, если не было смертей, то в районе сейчас 67 активных случаев COVID-19, что на 31,4% больше, чем на предыдущей неделе.

В Беларуси на 19 июня зафиксировано 57 333 случая заражения коронавирусом. Выздоровели к этому времени 35 275 пациентов, умерли 337 человек, сообщает Минздрав.

При этом ВОЗ заявила о новой опасной фазе пандемии COVID-19, за предыдущие сутки в мире было зарегистрировано 150 000 новых заражений, что является самым высоким суточным показателем с начала распространения коронавируса.