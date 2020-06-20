В Браславском районе уже 89 случаев COVID-19. Теперь ясно, почему там ввели обязательное ношение масок в магазинах и транспорте

ННВ • 20/6/20 23:14 • Здароўе

Браславский район опубликовал информацию об эпидемиологической ситуации: с момента предыдущей публикации количество заражений выросло более чем в 3 раза.



На данный момент в регионе зарегистрировано 89 случаев инфицирования населения коронавирусом, пишет газета «Браслаўская звязда» со ссылкой на районный штаб по борьбе с COVID-19. Выздоровели пока только 45 пациентов, так что активных случаев сейчас 44.

Напомним, что последняя информация об эпидемиологической ситуации в Браславском районе была за 25 мая. Тогда в регионе насчитывалось всего 29 случаев COVID-19, т.е. их количество выросло более чем 3 раза. При этом количество активных случаев выросло тоже почти в три раза — с 15 до 44.

Неделю назад в Браславском районе ввели дополнительные меры, связанные с ухудшением эпидемиологической обстановки, например, теперь ношение масок теперь обязательно в магазинах и общественном транспорте.