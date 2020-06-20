Вчера в Витебске задержали 7 человек. За что?

ННВ • 20/6/20 14:16 • Палітыка

Вечером 19 июня по сведениям правозащитников в Витебске были задержаны 7 человек, пришедших на последний пикет по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты.



Как «ННВ» писали ранее, на улице Ленина у дома №8 задержали Елену и Юлию Янушковских. Позже, как сообщает сайт «Віцебская вясна», Юлию отпустили, а вот ее маму поместили в изолятор временного содержания, где активистка будет дожидаться суда.

Кроме того, по сведениям правозащитников были задержаны еще не менее пяти человек, чьи имена и фамилии сейчас устанавливаются.

По информации «Віцебскай вясны» эти задержания произошли уже поздно вечером, когда люди разошлись по требованию милиции. Двоих человек увезли на так называемом «автозаке», а еще троих — в микроавтобусе.