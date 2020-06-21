КГК находит недостаточными меры против падежа КРС, принимаемые в Витебской области

Сяржук Серабро • 21/6/20 13:54 • Эканоміка

Несмотря на то, что за пять месяцев 2020 года количество коров в колхозах Витебской области незначительно выросло, КГК отметил недостаточность мер по предотвращению падежа коров в Витебской области.



18 июня в состоялась коллегия Комитета государственного контроля Витебской области, на которой рассматривались результаты проверок по непроизводительному выбытию крупного рогатого скота. На нее пригласили заместителя председателя Витебского областного исполнительного комитета исполкома Бориса Ефремова, а также руководителей комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома, 5 районов и 2 сельхозорганизаций, к которым у КГК накопилось больше всего вопросов.

После анализа ситуации и выслушивания отчетов приглашенных руководителей коллегия отметила, что Витебский облисполком и райисполкомы принимают недостаточные меры по устранению основных причин непроизводительного выбытия скота, в том числе падежа крупного рогатого скота. В результате этого, по мнению контролеров, в полной мере не выполняются поручения Лукашенко по сохранению коровьего стада.

По итогам этого заседания Комитет госконтроля внес Витебскому облисполкому предложения по исправлению указанных недостатков и нарушений, а также привлечению к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц, не обеспечивших должный контроль по вопросу непроизводительного выбытия скота, сообщает пресс-служба КГК.

Как писали «ННВ», за 2019 год в области погибло 11 460 коров, из-за падежа скота были возбуждены 13 уголовных дел. Молочное стадо на начало года насчитывало 181 754 коровы, что на 1 277 голов меньше, чем в 2019 году.

Согласно областной статике, на начало года в сельхозорганизациях Витебской области насчитывалось 523 300 голов крупного рогатого скота, в том числе — 188 400 коров. На 1 июня поголовье КРС достигло 537 700 животных, в том числе коров — 188 600. Численность молочного стада при этом смогли восттановить до прошлогоднего уровня только к началу мая.