Указ о повышении пенсий подписал Лукашенко

• 21/6/20 12:45 • Эканоміка

Пенсия в Беларуси должна увеличиться на 6% с 1 июля, такой указ подписал Лукашенко.
Голосование во время президентских выборов 2015 года на избирательных участках в Витебске. Фото Сергея Серебро

С этой даты должны произвести перерасчет трудовых пенсий в связи с ростом средней заработной платы работников, путем корректировки фактического заработка пенсионеров исходя из средней заработной платы работников в стране примененной при предыдущем перерасчете пенсий, с повышением ее величины на 6 процентов.

Указ о повышении пенсий был подписан Александром Лукашенко 20 июня. Финансирование расходов по его реализации возложено на государственный внебюджетный фонд социальной защиты населения Республики Беларусь.

  • 10
  •  
  •  
  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Меткі: ,

Чытайце яшчэ

1 каментар

  1. ooo  
    21/Чэрвень/2020 у 13:02

    Уже не поможет...

    Адказаць  |  Цытаваць 

Каментаваць

Вы павінны увайсці каб каментаваць.

Можна ўвайсці праз: 