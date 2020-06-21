Указ о повышении пенсий подписал Лукашенко

Сяржук Серабро • 21/6/20 12:45 • Эканоміка

Пенсия в Беларуси должна увеличиться на 6% с 1 июля, такой указ подписал Лукашенко.



С этой даты должны произвести перерасчет трудовых пенсий в связи с ростом средней заработной платы работников, путем корректировки фактического заработка пенсионеров исходя из средней заработной платы работников в стране примененной при предыдущем перерасчете пенсий, с повышением ее величины на 6 процентов.

Указ о повышении пенсий был подписан Александром Лукашенко 20 июня. Финансирование расходов по его реализации возложено на государственный внебюджетный фонд социальной защиты населения Республики Беларусь.