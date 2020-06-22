Два малыша выпали из окон в один день в Витебске и Мазолово

• 22/6/20 23:04 • Здарэнні

19 июня два двухлетних мальчика выпали из окон — один в Витебске, второй в Мазолово.
Окно, ребенок на окне, мальчик за шторой. Фото pixabay.com

В областном центре малыш надавил на на москитную сетку окна, ее крепления не выдержали и он выпал на улицу с высоты первого этажа.

В агрогородке Мазолово ребенок упал из распахнутого окна веранды, которое открыли, чтобы вымыть стекла.

По фактам падений детей с первого этажа проверки начали Витебский городской и Витебский районный отделы Следственного комитета. Следователи опросили родственников детей и назначили судебно-медицинские экспертизы, сообщает пресс-служба СК.

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