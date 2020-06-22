Мисс Беларусь-2008 Ольга Хижинкова подписала петицию и призвала освободить Бабарико

Сяржук Серабро • 22/6/20 0:21 • Палітыка

Уроженка Витебскщины Ольга Хижинкова, которая в 2008 году завоевала титул Мисс Беларусь, призвала освободить отца и сына Бабарико.



— Чего стоит свобода, если любая, не совпадающая с официальной, точка зрения считается диверсией и провокацией. Свободу Виктору и Эдуарду Бабарико, — написала Хижинкова в своем Instagram.

Судя по размещенной в Facebook записи, такой комментарий она оставила, подписывая петицию за освобождение арестованных претендента в кандидаты на президентских выборах Виктора Бабарико и его сына, возглавляющего инициативную группу Эдуарда Бабарико. Эту петицию уже подписали 216 493 человек.

Ольга Хижинкова родилась в деревне Заборовье Лепельского района в семье лесника и работницы фермы. В Витебске она закончила училище легкой промышленности, а позже работала в нем преподавателем кружа театра моды.

Хижинкова неоднократно участвовала в показах мода, например в проходившем в те годы в Витебске фестивале молодых модельеров «Белая амфора». В мае 2008 года 21-летняя девушка завоевала титул Мисс Беларусь. После этого читатели «Народных новостей Витебска» признали Ольгу Хижинков «Человеком года Витебска».

После победы на конкурсе красоты девушка окончила Институт журналистики БГУ по специальности «Журналистика. Аудиовизуальные СМИ». Сейчас, судя по профилю в Facebook Ольга Хижинкова работает в Национальной школе красоты.