На доску почета нанесут надписи к Дню независимости, это будет стоить 840 рублей

Сяржук Серабро • 22/6/20 14:42 • Грамадства

На 3 июля на новую доску почета Витебска нанесут надписи, каждая из них обойдется бюджету в 42 рубля.



Закупку из одного источника для выполнения этих работ проводит Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство. Общая стоимость заказа, который будет оплачиваться из городского бюджета, составляет 840 рублей.

Согласно документации закупки необходимо выполнить эскизы надписей, а затем изготовить методом фрезерования композитные панели с ними для размещения на доске почета. Таких табличек должно быть 20 штук. Изготовить их необходимо до 2 июля.

Новую доску почета соорудили на площади Победы в Витебске в конце мая, она обошлась городскому бюджету более чем в 150 000 рублей.