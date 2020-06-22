Снаряды нашла супружеская пара, собирвшая цветы на берегу озера Замошье

Іван Дзедушкін • 22/6/20 13:54 • Здарэнні

На склад из нескольких десятков артиллерийских снарядов наткнулась семейная пара, собиравшая полевые цветы у деревни Макарово Витебского района.



Супруги бродили по лугу рядом с озером Замошье, когда заметили торчащие из земли металлические предметы. Разглядев находку, он позвонили в милицию.

Саперы из войсковой части 5524, обследовавшие окрестности, извлекли из земли 34 артиллерийских снаряда калибром 105 миллиметров и 6 артиллерийских взрывателей.

Боеприпасы времен Второй мировой войны вывезли в безопасное место и подорвали, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.