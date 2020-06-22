В Орше мужчина забрался в нежилой дом и устроил пожар

Зоя Машэка • 22/6/20 12:11 • Здарэнні

Вечером 21 июня в Орше произошел пожар нежилого дома на улице Якуба Коласа.



Приехавшие на вызов пожарные обнаружили, что помещение сильно задымлено. Звено ГДЗС при разведке обнаружило на кровати 37-летенго мужчину в бессознательном состоянии.

Пострадавшего вынесли на улицу и передали медикам. Его осмотрела бригада скорой медицинской помощи, госпитализировать молодого человека не пришлось.

В результате пожара огнем в доме были повреждены постельные принадлежности, а также закопчены стены. По предварительной версии пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем при курении, сообщается пресс-службой МЧС.