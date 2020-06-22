В Орше мужчина забрался в нежилой дом и устроил пожар
Вечером 21 июня в Орше произошел пожар нежилого дома на улице Якуба Коласа.
Приехавшие на вызов пожарные обнаружили, что помещение сильно задымлено. Звено ГДЗС при разведке обнаружило на кровати 37-летенго мужчину в бессознательном состоянии.
Пострадавшего вынесли на улицу и передали медикам. Его осмотрела бригада скорой медицинской помощи, госпитализировать молодого человека не пришлось.
В результате пожара огнем в доме были повреждены постельные принадлежности, а также закопчены стены. По предварительной версии пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем при курении, сообщается пресс-службой МЧС.
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