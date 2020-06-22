Витебская афиша с 22.6.2020 по 28.6.2020 года

Ульяна Церашкова • 22/6/20 14:14 • Афіша

Афиша мероприятий в Витебске на неделю с 22 по 28 июня 2020 года: кино, театр, выставки, концерты, развлечения.

Дом кино

ул. Ленина, 40, тел. 60-32-03

22.06–24.06

"Унесённые призраками". Аниме, Япония, 12+ (17:35). Цена: 5,70–6,60.

"Основатель". Драма, биография, история, США, 12+ (18:50). Цена: 5,70–6,60.

"Где-то во времени". Детектив, мелодрама, фантастика, США, 16+ (17:10). Цена: 5,70–6,60.

"Почти знамениты". Комедия, Великобритания, 16+ (21:30). Цена: 5,70–6,60.

"Ловушка разума". Триллер, фантастика, США, 16+ (21:00). Цена: 5,70–6,60.

"Страшные истории для рассказа у костра". Ужасы, Казахстан, Украина, 18+ (19:50). Цена: 5,70–6,60.

"Соник в кино". Фантастика, США, Япония, Канада, 6+ (8:40, 10:30 – только 20.06 и 21.06; 12:30; 15:10 детский). Цена: 4,70–5,50; детский сеанс (6–14 лет): 2,00.

"Ледяная принцесса". Анимация, Германия, Канада, 6+ (14:25 детский).

Цена: 1,50; детский сеанс (6–14 лет): 1,00.

"Космическое приключение". Анимация, Китай, 6+ (10:40 – только 20.06 и 21.06 детский). Цена: 1,50.

"Птичий дозор". Анимация, Германия, США, 6+ (16:00 детский). Цена: 1,50.

"Ржев". Военная драма, Россия, 16+ (13:00). Цена: 4,70–5,50.

25.06–1.07

"Убийства по открыткам". Детектив, триллер, Великобритания, США, 16+ (19:20, 21:25). Цена: 5,70–6,60.

"Унесённые призраками". Аниме, Япония, 12+ (14:40, 17:00; 13:00). Цена: 5,70–6,60.

"Основатель". Драма, биография, история, США, 12+ (21:15). Цена: 5,70–6,60.

"Почти знамениты". Комедия, Великобритания, 16+ (17:20). Цена: 4,70–5,50.

"Страшные истории для рассказа у костра". Ужасы, Казахстан, Украина, 18+ (19:30). Цена: 4,70–5,50.

"Страшные истории для рассказа у костра". Ужасы, Казахстан, Украина, 18+ (19:50). Цена: 4,70–5,50.

"Соник в кино". Фантастика, США, Япония, Канада, 6+ (8:40 и 10:40 – только 27.06 и 28.06; 12:40; 15:20 детский). Цена: 4,70–5,50; детский сеанс (6–14 лет): 2,00.

"Космическое приключение". Анимация, Китай, 6+ (9:10 детский). Цена: 1,50.

"Ржев". Военная драма, Россия, 16+ (10:50). Цена: 4,70–5,50.

Кинотеатр «Мир»

ул. Чехова, 3, тел. 22-57-44 (есть бесплатный доступ в интернет через беспроводную сеть Wi-Fi)

22.06–24.06

"Унесённые призраками". Аниме, Япония, 12+ (15:25). Цена: 5,70–6,60.

"Основатель". Драма, биография, история, США, 12+ (21:30). Цена: 5,70–6,60.

"Почти знамениты". Комедия, Великобритания, 16+ (19:40). Цена: 5,70–6,60.

"Где-то во времени". Детектив, мелодрама, фантастика, США, 16+ (16:10). Цена: 5,70–6,60.

"Ловушка разума". Триллер, фантастика, США, 16+ (19:50). Цена: 5,70–6,60.

"Страшные истории для рассказа у костра". Ужасы, Казахстан, Украина, 18+ (21:40). Цена: 5,70–6,60.

"Соник в кино". Фантастика, США, Япония, Канада, 6+ (14:10 детский, 17:45). Цена: 4,70–5,50; детский сеанс (6–14 лет): 2,00.

"Космическое приключение". Анимация, Китай, 6+ (13:45 детский). Цена: 1,50; детский сеанс –1,00.

"Птичий дозор". Анимация, Германия, США, 6+ (12:10 детский). Цена: 1,00.

"Ледяная принцесса". Анимация, Германия, Канада, 6+ (12:30 детский). Цена: 1,00.

"Ржев". Военная драма, Россия, 16+ (17:45). Цена: 4,70–5,50.

"Невероятное перемещение". Приключения, Беларусьфильм, 12+ (9:00 кроме 20.06 и 21.06, детский). Цена: 1,50.

25.06–1.07

"Убийства по открыткам". Детектив, триллер, Великобритания, США, 16+ (20:40; 18:25). Цена: 5,70–6,60.

"Унесённые призраками". Аниме, Япония, 12+ (16:10). Цена: 5,70–6,60.

"Основатель". Драма, биография, история, США, 12+ (16:20). Цена: 5,70–6,60.

"Почти знамениты". Комедия, Великобритания, 16+ (18:30). Цена: 4,70–5,50.

"Страшные истории для рассказа у костра". Ужасы, Казахстан, Украина, 18+ (20:30). Цена: 4,70–5,50.

"Соник в кино". Фантастика, США, Япония, Канада, 6+ (14:10 детский). Цена: 4,70–5,50; детский сеанс (6–14 лет): 2,00.

"Космическое приключение". Анимация, Китай, 6+ (14:40 детский). Цена: 1,00 детский.

"Птичий дозор". Анимация, Германия, США, 6+ (13:00 детский). Цена: 1,00 детский.

"Ледяная принцесса". Анимация, Германия, Канада, 6+ (9:40 детский). Цена: 1,00 детский.

"Ржев". Военная драма, Россия, 16+ (12:00). Цена: 4,70–5,50.

"Невероятное перемещение". Приключения, Беларусьфильм, 12+ (11:20 детский). Цена: 1,00 детский.

Скоро в кинотеатрах Витебска:

"Мой шпион". Комедия, экшн, семейный, США, 12+.

"Побег из Претории". Триллер, приключения, Австралия, Великобритания, 16+.

"Один король-одна Франция". Драма, Франция, 18+.

Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Я.Коласа

вул. Замкавая, 2, тэл. 62-63-81, 62-63-96

23.06 (19:00) «Бальніца на краі свету». Драматычная камедыя.

25.06 (19:00) «Не пакідай мяне…». Драматычная балада.

26.06 (19:00) «Как я люблю глубину твоих ласковых глаз...». Музычна-паэтычны вечар. Камерная сцэна.

27.06 (18:00) “Я вольны!”. Псіхалагічны трылер.

30.06 (19:00) «Каханне і падаткі» Камедыя-фарс.

Витебская областная филармония

**улица Ленина, 69, тел. 36-83-87

27.06 (11:00) Внутренний дворик филармонии. Музыкально-игровая программа "Карамелька и Горошинка на Карибских островах".

Витебский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 36, тел. 66-05-87, 66-47-12

«Древний Витебск IX-XIV вв.» Археологическая экспозиция.

«Клады земли Витебской» (из фондов ВОКМ).

«Природа Витебского края».

«Огнем и мечом». Холодное и огнестрельное оружие XV-XIX вв.

Экспозиция «Памяти патриотов Витебщины. 1941–1944 гг.»

«Незнакомцы из прошлого». Предметы быта XX века (из фондов ВОКМ).

«Находки с бабушкиного чердачка».

«100 рарытэтаў да 100-годдзя музея» (з фондаў ВАКМ).

«Вся жизнь в свете рампы». Выставка, посвященная Народной артистке Республики Беларусь Светлане Окружной.

Художественный музей

ул. Ленина, 32, тел.: 33-62-89, 33-63-01

«Белорусское искусство XVIII−XX веков».

«Русская живопись и декоративно-прикладное искусство конца XVIII – начала XX вв.»

Коллекция работ Ю.М. Пэна.

Живопись Петра Явича. Из фондов ВОКМ.

Акварель Феликса Гумена.

Выставка работ из фондов музея.

“Реквием”. Живопись участника войны заслуженного деятеля искусств БССР Александра Соловьева.

“Великая Отечественная война в портретах ее участников” (из фондов УК “ВОКМ”), до 31.06.

“Память фронтовых дней”. Работы В.С. Рогаля (из фондов УК “ВОКМ”), до 30.06.

Витебский музей истории частного коллекционирования

пр-т Фрунзе, 13, тел. 60-15-21

Предметы из собраний Ивана Галькевича, Вацлава Федоровича, Антона Бродовского, Михаила Колкова и других.

«Я рисую город». Выставка детского творчества (до 7.09).

"Лениниана в собрании И. Галькевича". Мини-выставка памятных медалей.

«Элементариум – сумасшедшая лаборатория» (до 29.06).

Музей-усадьба И.Е. Репина «Здравнёво»

тел. 69-19-91

Постоянная экспозиция, посвященная жизни и творчеству И.Репина.

Фотолетопись жизни и творчества И. Репина в усадьбе Пенаты (из фонда музея).

“Рисуют мальчики войну”. Детские работы на тему войны.

«А в гостиной стол накрыт!». Предметы быта конца XIX века из частной коллекции Дмитрия Серебрянникова.

Фотовыставка Павла Волынцевича (до ноября).

Витебский центр современного искусства

пр. Белобородова, 5, тел. 58-48-94

«100 плакатов #UNOVIS100». Выставка лауреатов и жюри международного конкурса плаката «УНОВИС. 21 век» (до 20.01).

Музей истории Витебского народного художественного училища

ул. Марка Шагала, 5а, тел. 68-01-25

Музей онлайн: https://www.youtube.com/watch?v=iBH_F4VVJOg&feature=youtu.be

Выставочный зал «Арт-пространство» (филиал ВЦСИ)

ул. Толстого, 7, тел. 61-74-65

Персональные выставки витебских художников (сменные экспозиции).

Арт-центр Марка Шагала

ул. Советская, 25, тел. 48-55-54, 48-55-68

Графические работы Марка Шагала 1920–1980-х годов.

Выставка, посвященная 100-летию со дня рождения Генриха Манделя.

Дом-музей Марка Шагала

ул. Покровская, 11, тел. 36-34-68

Постоянная экспозиция, рассказывающая о годах жизни Марка Шагала в Витебске.

Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо Витебска «Двина»

ул. Чайковского, 3, тел. 67-00-38, 66-25-84

«Скарбніца старажытнага горада». Выстава гарадскога клуба майстроў (до 8.07).

«Оттенки души». Живопись Светланы Мишурной.

"Скарбніца старажытнага горада". Выставка городского клуба мастеров.

Выставочный зал «Духовской круглик» Центра культуры «Витебск»

пр-т Фрунзе, 13а/1, тел. 35-81-38

Экспозиция, посвященная истории Витебска.

Экспозиция, посвященная Международному фестивалю искусств «Славянский базар в Витебске». Смотровая площадка.

Витебский областной музей героя Советского Союза М. Ф. Шмырева

ул. Чехова, 4, тел. 48-51-68

Постоянная экспозиция о жизни и деятельности Героя Советского Союза, Почетного гражданина Витебска М.Ф. Шмырева.

«Афганистан». Выставка фотографий В. Белоуса.

Галерея «Стена»

ул. Ленина, 16, тел. 65-25-75

«Витебская художественная школа». Постоянная экспозиция (вход свободный).

Выставка работ белорусских художников.

«Просмотр». Выставка Александра Демидова.

Витебская областная библиотека имени В.И. Ленина

ул. Ленина, 8а, тел. 67-30-18

«Неожиданное» Выставка работ доцента кафедры дизайна и моды ВГТУ Татьяны Маклецовой.

Разное:

Комплекс культурно-массового отдыха имени Советской Армии

ул. Мазуринская, 1, тел. 56-23-75

11:00–17:00 (чт. – вс.) Дни массового отдыха горожан. Работает прокат спортинвентаря, комплекс аттракционов.

Битлз-клуб «Чердачок»

**ул. Октябрьская, 12, тел. +375 (29) 514-02-09

22.06, 24.06, 26.06 (20:00) Кинопоказы.