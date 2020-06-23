Более 2000 долларов за 20 рыб, незаконно пойманных во время нерестового запрета, должен заплатить житель Лепельского района

Сяржук Серабро • 23/6/20 23:40 • Экалогія

В суд передано уголовное дело 45-летнего жителя Лепельского района, поймавшего сетями 20 особей рыб во время нерестового запрета.



В период с 13 по 14 мая мужчина установил в озере Отолово три рыболовные сети. Ночью мужчина снял их, его добычей стали лещи, а также золотые и серебряные караси. С этим незаконным уловом браконьер попался инспекторам.

Ущерб, причиненный выловом рыбы во время нерестового запрета, оценили в 5022 рубля или 186 базовых величин. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 281 УК — незаконная добыча рыбы, повлекшая причинение ущерба в крупном размере.

После изучения в прокуратуре уголовное дело передано для рассмотрения в суд Лепельского района. Мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба Витебской областной прокуратуры.