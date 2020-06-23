Более полусотни человек заразились коронавирусом в Миорском районе

ННВ • 23/6/20 14:43 • Здароўе

Пневмонию перенес 61% пациентов, вылечившихся от COVID-19, у 16,6% выздоровевших болезнь протекала тяжело.



На 19 июня в Миорском районе зафиксировано более 50 случаев заражения коронавирусом, такую информацию приводит местная газета. На начало месяца в районе было зафиксировано более 28 таких случаев.

На эту же дату поправились 36 пациентов, так что за июнь выздоровели только 8 человек. Таким образом, в регионе сейчас более 14 активных случаев COVID-19.

У 22 пролеченных пациентов была пневмония, отягощенная коронавирусной инфекций, это 61% от всех выздоровевших. 6 (16,6%) человек перенесли болезнь тяжело.