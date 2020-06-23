Девочка утонула, спасая младшего мальчика — трагедия разыгралась на реке Суходровка в Витебском районе
23 июня в Витебском районе погибла 14-летняя девочка, которая спасла тонущего в речке 8-летнего мальчика.
Дети купались на реке Суходровка. В какой-то момент девочка заметила, что младший мальчик начал тонуть и бросилась ему на помощь. Она сумела вытолкнуть парнишку к берегу, но сама пошла на дно.
Купавшиеся дети сбегали в деревню и позвали на помощь ее отца, однако тот достал из воды уже бездыханное тело ребенка. Приехавшие медики констатировали смерть девочки.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, они опросили очевидцев, сообщается пресс-службой СК.
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