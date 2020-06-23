Компания молодежи разбилась в Бешенковичском районе, пострадали пять человек
Пять человек, в том числе 16-летняя девушка, пострадали в ДТП в Бешенковичском районе 21 июня.
Авария произошла утром, 18 девушка, сидевшая за рулем «Opel Zafira», не справилась с управлением автомобилем и допустила его занос.
В результате легковушка перевернулась, водитель и четыре пассажира получили травмы и были доставлены в больницу, среди пострадавших один подросток, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
Примечательно, что за пару дне до этого в соседнем Чашникском районе 68-летний водитель не справился с управлением такой же «Opel Zafira» и вылетел в кювет. Авто врезалось в дерево, один человек погиб.
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.
Можна ўвайсці праз: