Компания молодежи разбилась в Бешенковичском районе, пострадали пять человек

Іван Дзедушкін • 23/6/20 14:06 • Здарэнні

Пять человек, в том числе 16-летняя девушка, пострадали в ДТП в Бешенковичском районе 21 июня.



Авария произошла утром, 18 девушка, сидевшая за рулем «Opel Zafira», не справилась с управлением автомобилем и допустила его занос.

В результате легковушка перевернулась, водитель и четыре пассажира получили травмы и были доставлены в больницу, среди пострадавших один подросток, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

Примечательно, что за пару дне до этого в соседнем Чашникском районе 68-летний водитель не справился с управлением такой же «Opel Zafira» и вылетел в кювет. Авто врезалось в дерево, один человек погиб.