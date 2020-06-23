Панно на берегу Витьбы с изображением древнего Витебска обновят. Это обойдется в 4200 рублей

Сяржук Серабро • 23/6/20 13:42 • Турызм

Рисунок на бетонной набережной Витьбы в районе горисполкома собираются подновить к Дню города.



Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство проводит закупку из одного источника обновления и корректировку архитектурно-пейзажной композиции «Город Витебск» по железобетонному основанию, расположенной на левом берегу реки Витьба в районе здания Витебского горисполкома.

Это рисунок с изображением древнего Витебска и вариантов его названий, встречающихся в летописях, который можно видеть с западной стороны Октябрьского моста.

Работы по его обновлению необходимо выполнить с 25 по 26 июня. Они обойдутся городскому бюджету в 4200 рублей.

В заметки использованы фото 2013 года из Живого Журнала falcrum.