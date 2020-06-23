Три гектара торфяника горят в Витебском районе. Видео

• 23/6/20 11:42 • Экалогія

22 июня был обнаружен пожар торфяника неподалеку от деревни Лиопино Витебского района. Горят 3 гектара торфяников примерно в 35 километрах на северо-восток от областного центра.
Три гектара торфяника горят в Витебском районе. Фото МЧС

По состоянию на вчерашний день в ликвидации пожара было задействовано 7 единиц техники и 30 пожарных из состава Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также 3 единицы техники и 15 человек других организаций.

Кроме тушения пожара в экосистеме спасатели совместно с милицией устанавливают причины возгорания и ищут виновников, сообщается пресс-службой МЧС.

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