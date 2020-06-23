Женщина погибла в результате столкновения «Citroen Xantia» и «Nissan Patrol» в Докшицком районе

ННВ • 23/6/20 12:04 • Здарэнні

23 июня в Докшицком районе женщина на легковушке столкнулась со встречным внедорожником, в результате ДТП она погибла.



Столкновение «Citroen Xantia» и «Nissan Patrol» произошло на 84-ом километре автодороги Р-3 . Судя по фото после столкновения «Citroen» получил сильные повреждения и вылетел в кювет, а джип опрокинулся на левый бок.

Сидевшая за рулем «Citroen Xantia» женщина получила тяжелые травмы и погибла на месте аварии. Управлявший автомобилем «Nissan Patrol» 66-летний мужчина в дорожно-транспортном происшествии не пострадал.

Сейчас следственно-оперативная группа работает на месте происшествия. Фиксируется следовая картина, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщается пресс-службой СК.