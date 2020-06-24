Более 100 человек за неделю заразились коронавирусом в Глубокском районе, там уже зафиксировано 428 случаев COVID-19

ННВ • 24/6/20 13:07 • Здароўе

428 случаев COVID-19 зарегистрировано в Глубокском районе, за неделю там заразились коронавирусом 117 человек.



Как сообщали «ННВ», 15 июня там было зафиксировано 311 случаев коронавирусной инфекции, а 22 июня, по информации «Весніка Глыбоччын» таких случае уже 428. Таким образом, общее количество заражений за неделю выросло более чем на треть.

Выздоровели после COVID-19 в Глубокском районе 265 человек, что дает нам, при условии отсутствия летальных исходов, 163 активных случая заболевания. 29 человек с коронавирусной инфекцией лечатся сейчас от пневмонии в больницах.