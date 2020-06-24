Более 100 человек за неделю заразились коронавирусом в Глубокском районе, там уже зафиксировано 428 случаев COVID-19

• 24/6/20 13:07 • Здароўе

428 случаев COVID-19 зарегистрировано в Глубокском районе, за неделю там заразились коронавирусом 117 человек.
Пациент с подозрением на коронавирус в транспортировочном изолирующем боксе, Витебск / Coronavirus patient in a sealed plastic medical isolation box for transporting in Vitebsk, Belarus. Фото Сергея Серебро / Photo Serge Serebro

Как сообщали «ННВ», 15 июня там было зафиксировано 311 случаев коронавирусной инфекции, а 22 июня, по информации «Весніка Глыбоччын» таких случае уже 428. Таким образом, общее количество заражений за неделю выросло более чем на треть.

Выздоровели после COVID-19 в Глубокском районе 265 человек, что дает нам, при условии отсутствия летальных исходов, 163 активных случая заболевания. 29 человек с коронавирусной инфекцией лечатся сейчас от пневмонии в больницах.

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