Изолятор временного содержания в Витебске готовят к капитальному ремонту

Сяржук Серабро • 24/6/20 14:05 • Эканоміка

Накануне президентских выборов в Витебске началась подготовка к проведению капитального ремонта изолятора временного содержания.



Тендер по выбору подрядной организации на выполнение инженерно-геодезических работ по объекту: «Капитальный ремонт и модернизация изолятора временного содержания УВД Витебского облисполкома с благоустройством прилегающей территории, расположенного по адресу: г. Витебск, Московский пр-т, 59А» 1 пусковой комплекс, объявило управление капитального строительства Витебского облисполкома.

Подрядчику предстоит провести контрольные исполнительные съёмки наружных сетей: водопровода, канализации, ливневой канализации, теплоснабжения, электроснабжения и видеонаблюдения. Эти работы должны быть выполнены до 15 июля.

Ориентировочная стоимость инженерно-геодезических работ не указана, финансироваться они будут из республиканского бюджета.