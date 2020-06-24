Пожарным удалось локализовать пожар на торфяниках в Витебском районе, но пока еще горят 2 гектара

ННВ • 24/6/20 12:24 • Экалогія

Пожар на торфяниках у деревни Лиопино Витебского района продолжается, но пожарным удалось его локализовать.



Тушение торфяного пожара осложняется отсутствием подъездных путей и водоисточников. К шести часам утра 24 июня пожар смогли локализовать, сейчас торфяники горят отдельными очагами на общей площади 2 гектаров, сообщается пресс-службой МЧС.

Как писали «ННВ» торфяной пожар в 35 километрах к северо-востоку от Витебска был обнаружен 22 июня, он успел охватить 3 гектара торфяников.