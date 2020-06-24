Пожарным удалось локализовать пожар на торфяниках в Витебском районе, но пока еще горят 2 гектара
Пожар на торфяниках у деревни Лиопино Витебского района продолжается, но пожарным удалось его локализовать.
Тушение торфяного пожара осложняется отсутствием подъездных путей и водоисточников. К шести часам утра 24 июня пожар смогли локализовать, сейчас торфяники горят отдельными очагами на общей площади 2 гектаров, сообщается пресс-службой МЧС.
Как писали «ННВ» торфяной пожар в 35 километрах к северо-востоку от Витебска был обнаружен 22 июня, он успел охватить 3 гектара торфяников.
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