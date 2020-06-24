Программа празднования Дня города в Витебске

Ульяна Церашкова • 24/6/20 23:44 • Афіша

Программа Дня города Витебска, посвященного 1046-й годовщине со дня его образования и 76-летию освобождения от нацистов.



26 июня

Площадь Победы

11:00 Возложение венков и цветов к мемориальному комплексу в честь советских воинов, партизан и подпольщиков Витебщины.

11:00–18:00 (светодиодные экраны) «Прыцягненне віцебскай зямлі». Поздравления Витебску с Днем рождения от организаций и выдающихся горожан. Музыкальные поздравления.

19:00–20:00 (светодиодные экраны), ТРК «Витебск» ТК «Беларусь «Витебск» – «Вечерний Витебск». Праздничный выпуск ко Дню города Витебска с представлением лауреатов почетного звания «Витебчанин года».

20:00–21:00 (светодиодные экраны) «Витебск – город юности моей». Музыкальные поздравления.

Выставочный зал Витебского центра современного искусства, ул. Генерала Белобородова, 5

11:20 «Портрет города». Открытие онлайн-выставки работ витебских художников. Сайт ВЦСИ http://www.vitebskavangard.by/, Youtube-канал ВЦСИ:

https://www.youtube.com/channel/UCf976AZJ16M590yF89DGoGQ

Центральная городская библиотека имени М. Горького

12:00 «Гордость и Слава Витебска». Презентация базы данных, посвященной уроженцам и жителям Витебска, удостоенным званий Герой Советского Союза, Герой Социалистического Труда, полным кавалерам Ордена Славы. Сайт ЦБС http://cbsvit.by/ (на этом сайте можно посмотреть афишу онлайн-мероприятий городских библиотек).

Арт-центр Марка Шагала, ул. Советская, 25

17:00 «Гранит небесных берегов…». Вечер авторской песни и поэзии, посвященный дню рождения поэта Давида Симановича. Страница в Facebook https://www.facebook.com/simanovich85/.

«Марк Шагал и художники европейского авангарда».

Выставка графических работ из фондовых собраний музея.

Витебский областной краеведческий музей, ул. Ленина, 36

15:00–19:00 Акция «Свеча памяти».

27 июня

Центр культуры «Витебск», ул. Маяковского, 1

12:00–14:00 «Посвящение любимому городу». Концерт-поздравление витебчан и друзей города. Online-марафон – instagram-аккаунт gck.vitebsk.

Музеи города, площадка у концертного зала «Витебск», парк Фрунзе, 1

14:00–18:30 «Витебский квАРТал». Открытый городской творческий проект «Карта музеев Витебска». Авто-, вело- и/или пешеходный квест, посвященный Дню города Витебска.

19:00 Церемония награждения победителей квеста. Версия онлайн – instagram-аккаунт gck.vitebsk.

Художественный музей, ул. Ленина, 23

15:00 «Динамика остановленного мгновения». Мастер-класс белорусского скульптора Александра Гвоздикова. Творческая встреча с доктором искусствоведения, профессором Татьяной Котович.

26–28 июня

Музей истории частного коллекционирования, проспект Фрунзе, 13

10:00–18:00 Виртуальная викторина (тест) «Витебск. Трамвайные истории». Группа «Музей истории частного коллекционирования» в социальной сети «Вконтакте».

Выставочный зал «Арт-пространство», ул. Толстого, 7

V конкурс фотографии имени С. Юрковского «Фотокрок».

Youtube-канал ВЦСИ – образовательный проект об истории города и ВНХУ :

https://www.youtube.com/channel/UCf976AZJ16M590yF89DGoGQ.

Витебский городской центр дополнительного образования детей и молодежи

Творческий мессендж. Группа ВКонтакте Igranarium

«Витебск – город детства!». Поздравление от учащихся объединений по интересам, концертные номера, литературно-музыкальные композиции – сайт https://vgcdodim.by/ с 10.00 «Дивный город над Двиной». Праздничный онлайн-концерт, виртуальная экскурсия по музею 6 Дальнебомбардировочного Ордена Кутузова III степени Берлинского авиационного полка, интерактивная игра «Путешествие по городу», открытый городской интернет-конкурс «Витебск – город творчества!» (онлайн-голосование).

Группа «Витебская городская организация БРСМ» в социальной сети «ВКонтакте»

26.06 (16:00) Онлайн-викторина по истории города https://www.instagram.com/vbrsm/

27.06 (15.00) Прямой эфир «От молодежи к молодежи».

28.06 (14:00) Квест-энкаунтер «Исторические места Витебска» https://vk.com/brsm_vitebsk.

Выставочный зал Витебского центра современного искусства, проспект Фрунзе, 11

10.00–18.00 «Натхненне». Выставка из фондов ХГФ ВГУ имени П. М. Машерова.

Детская художественная школа Витебска, ул. Суворова, 3, проспект Черняховского, 9

Группа ВКонтакте Vitebsk.hudojka, сайт http://www.hudojka.by/.

Детская школа искусств № 3 г. Витебска «Маладик», ул. Воинов-интернационалистов, 19

13-я открытая выставка-конкурс творческих работ учащихся детских художественных школ и школ искусств «Перспектива». Группа Facebook

26.06 (16:00) Церемония награждения победителей на сценической площадке перед «Маладиком»).

Витебский областной краеведческий музей

10:00–18:00 Пешеходные экскурсии, акция «Над городом» — подъем на башню; онлайн-экскурсия «По следам освободителей» (соцсети ВОКМ).

10:00–18:00 Акция: бесплатное посещение экспозиции «Музей памяти патриотов Витебщины» (бывшая тюрьма СД).

Витебский городской музей воинов-интернационалистов, ул. Воинов-интернационалистов, 20

10:00–18:00 Онлайн-выставка «Витебск глазами десантников». Группа в «Одноклассниках», группа «Вконтакте», сайт музея http://afgan.museum.by/

27– 28 июня

Площадь Победы

10:00–21:00 (светодиодные экраны) Поздравления Витебска с Днем рождения организациями и известными жителями города. Музыкальные поздравления.

Парк Победителей, Парк железнодорожников, Аллея славы

10:00–22:00 Работа аттракционов, нестационарных торговых объектов.

Комплекс культурно-массового отдыха имени Советской Армии

11:00–20:00 Работа аттракционов и пункта проката спортинвентаря.

Пойма реки Витьба, площадка по пляжному футболу (парк Фрунзе, 4)

10:00–18:00 Открытый Кубок города Витебска по пляжному футболу.

Музей истории частного коллекционирования

11:00, 13:00, 15:00 Антуражный реалити-квест «13» (по предварительной регистрации).