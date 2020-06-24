Программа празднования Дня города в Витебске
Программа Дня города Витебска, посвященного 1046-й годовщине со дня его образования и 76-летию освобождения от нацистов.
26 июня
Площадь Победы
11:00 Возложение венков и цветов к мемориальному комплексу в честь советских воинов, партизан и подпольщиков Витебщины.
11:00–18:00 (светодиодные экраны) «Прыцягненне віцебскай зямлі». Поздравления Витебску с Днем рождения от организаций и выдающихся горожан. Музыкальные поздравления.
19:00–20:00 (светодиодные экраны), ТРК «Витебск» ТК «Беларусь «Витебск» – «Вечерний Витебск». Праздничный выпуск ко Дню города Витебска с представлением лауреатов почетного звания «Витебчанин года».
20:00–21:00 (светодиодные экраны) «Витебск – город юности моей». Музыкальные поздравления.
Выставочный зал Витебского центра современного искусства, ул. Генерала Белобородова, 5
11:20 «Портрет города». Открытие онлайн-выставки работ витебских художников. Сайт ВЦСИ http://www.vitebskavangard.by/, Youtube-канал ВЦСИ:
https://www.youtube.com/channel/UCf976AZJ16M590yF89DGoGQ
Центральная городская библиотека имени М. Горького
12:00 «Гордость и Слава Витебска». Презентация базы данных, посвященной уроженцам и жителям Витебска, удостоенным званий Герой Советского Союза, Герой Социалистического Труда, полным кавалерам Ордена Славы. Сайт ЦБС http://cbsvit.by/ (на этом сайте можно посмотреть афишу онлайн-мероприятий городских библиотек).
Арт-центр Марка Шагала, ул. Советская, 25
17:00 «Гранит небесных берегов…». Вечер авторской песни и поэзии, посвященный дню рождения поэта Давида Симановича. Страница в Facebook https://www.facebook.com/simanovich85/.
«Марк Шагал и художники европейского авангарда».
Выставка графических работ из фондовых собраний музея.
Витебский областной краеведческий музей, ул. Ленина, 36
15:00–19:00 Акция «Свеча памяти».
27 июня
Центр культуры «Витебск», ул. Маяковского, 1
12:00–14:00 «Посвящение любимому городу». Концерт-поздравление витебчан и друзей города. Online-марафон – instagram-аккаунт gck.vitebsk.
Музеи города, площадка у концертного зала «Витебск», парк Фрунзе, 1
14:00–18:30 «Витебский квАРТал». Открытый городской творческий проект «Карта музеев Витебска». Авто-, вело- и/или пешеходный квест, посвященный Дню города Витебска.
19:00 Церемония награждения победителей квеста. Версия онлайн – instagram-аккаунт gck.vitebsk.
Художественный музей, ул. Ленина, 23
15:00 «Динамика остановленного мгновения». Мастер-класс белорусского скульптора Александра Гвоздикова. Творческая встреча с доктором искусствоведения, профессором Татьяной Котович.
26–28 июня
Музей истории частного коллекционирования, проспект Фрунзе, 13
10:00–18:00 Виртуальная викторина (тест) «Витебск. Трамвайные истории». Группа «Музей истории частного коллекционирования» в социальной сети «Вконтакте».
Выставочный зал «Арт-пространство», ул. Толстого, 7
V конкурс фотографии имени С. Юрковского «Фотокрок».
Youtube-канал ВЦСИ – образовательный проект об истории города и ВНХУ :
https://www.youtube.com/channel/UCf976AZJ16M590yF89DGoGQ.
Витебский городской центр дополнительного образования детей и молодежи
Творческий мессендж. Группа ВКонтакте Igranarium
«Витебск – город детства!». Поздравление от учащихся объединений по интересам, концертные номера, литературно-музыкальные композиции – сайт https://vgcdodim.by/ с 10.00 «Дивный город над Двиной». Праздничный онлайн-концерт, виртуальная экскурсия по музею 6 Дальнебомбардировочного Ордена Кутузова III степени Берлинского авиационного полка, интерактивная игра «Путешествие по городу», открытый городской интернет-конкурс «Витебск – город творчества!» (онлайн-голосование).
Группа «Витебская городская организация БРСМ» в социальной сети «ВКонтакте»
26.06 (16:00) Онлайн-викторина по истории города https://www.instagram.com/vbrsm/
27.06 (15.00) Прямой эфир «От молодежи к молодежи».
28.06 (14:00) Квест-энкаунтер «Исторические места Витебска» https://vk.com/brsm_vitebsk.
Выставочный зал Витебского центра современного искусства, проспект Фрунзе, 11
10.00–18.00 «Натхненне». Выставка из фондов ХГФ ВГУ имени П. М. Машерова.
Детская художественная школа Витебска, ул. Суворова, 3, проспект Черняховского, 9
Группа ВКонтакте Vitebsk.hudojka, сайт http://www.hudojka.by/.
Детская школа искусств № 3 г. Витебска «Маладик», ул. Воинов-интернационалистов, 19
13-я открытая выставка-конкурс творческих работ учащихся детских художественных школ и школ искусств «Перспектива». Группа Facebook
26.06 (16:00) Церемония награждения победителей на сценической площадке перед «Маладиком»).
Витебский областной краеведческий музей
10:00–18:00 Пешеходные экскурсии, акция «Над городом» — подъем на башню; онлайн-экскурсия «По следам освободителей» (соцсети ВОКМ).
10:00–18:00 Акция: бесплатное посещение экспозиции «Музей памяти патриотов Витебщины» (бывшая тюрьма СД).
Витебский городской музей воинов-интернационалистов, ул. Воинов-интернационалистов, 20
10:00–18:00 Онлайн-выставка «Витебск глазами десантников». Группа в «Одноклассниках», группа «Вконтакте», сайт музея http://afgan.museum.by/
27– 28 июня
Площадь Победы
10:00–21:00 (светодиодные экраны) Поздравления Витебска с Днем рождения организациями и известными жителями города. Музыкальные поздравления.
Парк Победителей, Парк железнодорожников, Аллея славы
10:00–22:00 Работа аттракционов, нестационарных торговых объектов.
Комплекс культурно-массового отдыха имени Советской Армии
11:00–20:00 Работа аттракционов и пункта проката спортинвентаря.
Пойма реки Витьба, площадка по пляжному футболу (парк Фрунзе, 4)
10:00–18:00 Открытый Кубок города Витебска по пляжному футболу.
Музей истории частного коллекционирования
11:00, 13:00, 15:00 Антуражный реалити-квест «13» (по предварительной регистрации).
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