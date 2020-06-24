Витебские власти хотят отказаться от двух трамвайных маршрутов? После открытия Полоцкого путепровода их не вернут на улицу Титова
После завершения реконструкции Полоцкого путепровода в Витебске городские власти собираются вернуть только два из четырех маршрутов, ходивших на улицу Титова до его закрытия.
– С открытием путепровода «Полоцкий» вернутся маршруты №№6 и 8, что были до его реконструкции. Как прежде, первый свяжет улицы Титова и Максима Горького, а второй – ул. Титова и ул. Петруся Бровки. Маршрут №4, который также прежде ездил через этот путепровод, возвращать не планируется. Вместо него между улицей Титова и проспектом Фрунзе был пущен троллейбус №13. Он в отличие от трамвая идет по кратчайшему между этими микрорайонами пути, — приводит слова директора филиала «Городской электрический транспорт г. Витебска» ОАО «Витебскоблавтотранс» Сергея Медведева газета «Витебские вести».
Как видим, речь идет о возвращении после введения в строй реконструированного путепровода только четырех трамвайных маршрутов, ходивших по нему до закрытия. При этом, если о маршруте №4, связывавшем улицу Титова и проспект Фрунзе, говорится, что его заменит троллейбус №13, то о маршруте №9, ходившем с Титова на Лучесу, не упоминается вообще.
Заметим, что перед прекращением движения по Полоцкому путепроводу на маршруты №№ 4, 6, 8 и 9 выходило 12 вагонов, то есть половина от подвижного состава в 29 вагонов выезжающих на линию в Витебске в данный момент.
Сможет ли троллейбус маршрута №14 полноценно заменить трамвай, работавший на этом направлении, и сколько машин для этого потребуется? Троллейбус с возможностью автономного хода АКСМ-32100D, который эксплуатируется на этом маршруте, вмещает 90 человек, 22 из которых могут сидеть, в то же время трамвайный вагон АКСМ-60102 способен вместить до 211 человек, 30 из которых будут ехать сидя. Таким образом, чтобы заменить 3 трамвайных вагона потребуется не менее 7 троллейбусов, в которые, безусловно потребуются водители и кондукторы на несколько смен.
Также в этом материале областной газеты сообщается о новом троллейбусном маршруте из Билево в Тирасполь. Его планируют открыть под №14 в сентябре-октябре и пустить по следующему направлению: микрорайон Билево – проспект Строителей – проспект Черняховского – улицы Ленина и Кирова – путепровод «Полоцкий» – улица Ленинградская — Тирасполь.
Конечно, и здесь придется использовать троллейбусы с возможностью автономного хода, так как на значительной части маршрута контактной сети нет. Очевидно, что новый маршрут смогут открыть только после поступления в Витебск 10 таких новых троллейбусов, о закупке которых говорили еще в конце прошлого года.
Сейчас, по словам господина Медведева, в Витебске задействовано 56 троллейбусов, только 6 из которых имеют автономный ход — 2 сочлененных и 4 одинарных.
Напомним, что Полоцкий путепровод был закрыт для движения по настоянию прокуратуры из-за его аварийного состояния в конце 2018 года. Жители Витебска уже тогда опасались, что трамвайное движение по улицам Буденного, Космонавтов и Титова могут ликвидировать, а пути демонтировать, но городские власти пообещали восстановить движение трамвая после завершения реконструкции. Как видим, свое обещание руководство города выполняет лишь частично.
Трамвайные маршруты №4 и №9 нужны?Дзякуй за ваш адказ, ён вельмі каштоўны для нас.
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