Витебские власти хотят отказаться от двух трамвайных маршрутов? После открытия Полоцкого путепровода их не вернут на улицу Титова

Сяржук Серабро • 24/6/20 15:13 • Эканоміка

После завершения реконструкции Полоцкого путепровода в Витебске городские власти собираются вернуть только два из четырех маршрутов, ходивших на улицу Титова до его закрытия.



– С открытием путепровода «Полоцкий» вернутся маршруты №№6 и 8, что были до его реконструкции. Как прежде, первый свяжет улицы Титова и Максима Горького, а второй – ул. Титова и ул. Петруся Бровки. Маршрут №4, который также прежде ездил через этот путепровод, возвращать не планируется. Вместо него между улицей Титова и проспектом Фрунзе был пущен троллейбус №13. Он в отличие от трамвая идет по кратчайшему между этими микрорайонами пути, — приводит слова директора филиала «Городской электрический транспорт г. Витебска» ОАО «Витебскоблавтотранс» Сергея Медведева газета «Витебские вести».

Как видим, речь идет о возвращении после введения в строй реконструированного путепровода только четырех трамвайных маршрутов, ходивших по нему до закрытия. При этом, если о маршруте №4, связывавшем улицу Титова и проспект Фрунзе, говорится, что его заменит троллейбус №13, то о маршруте №9, ходившем с Титова на Лучесу, не упоминается вообще.

Заметим, что перед прекращением движения по Полоцкому путепроводу на маршруты №№ 4, 6, 8 и 9 выходило 12 вагонов, то есть половина от подвижного состава в 29 вагонов выезжающих на линию в Витебске в данный момент.

Сможет ли троллейбус маршрута №14 полноценно заменить трамвай, работавший на этом направлении, и сколько машин для этого потребуется? Троллейбус с возможностью автономного хода АКСМ-32100D, который эксплуатируется на этом маршруте, вмещает 90 человек, 22 из которых могут сидеть, в то же время трамвайный вагон АКСМ-60102 способен вместить до 211 человек, 30 из которых будут ехать сидя. Таким образом, чтобы заменить 3 трамвайных вагона потребуется не менее 7 троллейбусов, в которые, безусловно потребуются водители и кондукторы на несколько смен.

Также в этом материале областной газеты сообщается о новом троллейбусном маршруте из Билево в Тирасполь. Его планируют открыть под №14 в сентябре-октябре и пустить по следующему направлению: микрорайон Билево – проспект Строителей – проспект Черняховского – улицы Ленина и Кирова – путепровод «Полоцкий» – улица Ленинградская — Тирасполь.

Конечно, и здесь придется использовать троллейбусы с возможностью автономного хода, так как на значительной части маршрута контактной сети нет. Очевидно, что новый маршрут смогут открыть только после поступления в Витебск 10 таких новых троллейбусов, о закупке которых говорили еще в конце прошлого года.

Сейчас, по словам господина Медведева, в Витебске задействовано 56 троллейбусов, только 6 из которых имеют автономный ход — 2 сочлененных и 4 одинарных.

Напомним, что Полоцкий путепровод был закрыт для движения по настоянию прокуратуры из-за его аварийного состояния в конце 2018 года. Жители Витебска уже тогда опасались, что трамвайное движение по улицам Буденного, Космонавтов и Титова могут ликвидировать, а пути демонтировать, но городские власти пообещали восстановить движение трамвая после завершения реконструкции. Как видим, свое обещание руководство города выполняет лишь частично.

Витебские власти хотят отказаться от двух трамвайных маршрутов? После открытия Полоцкого путепровода их не вернут на улицу Титова



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