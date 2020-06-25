Девушку, которая в 16 лет создала интернет-магазин по продаже наркотиков, будут судить в Витебске

Іван Дзедушкін • 25/6/20 15:52 • Крымінал

В суд передано уголовное дело в отношении троих молодых жителей Витебска, которых обвиняют в в распространение наркотиков в крупном размере, совершенном организованной группой.



По версии следствия, в не позднее 27 сентября 2019 года жительница Витебска, которой тогда было 16 лет, на одном из сайтов зарегистрировала аккаунт, который переименовала в интернет-магазин «А.», пердназначавшийся для продажи наркотиков.

В качестве «закладчиков» юная девушка привлекла двух молодых людей, которым тогда было 20 и 28 лет, а также других лиц, которых следствию не удалось установить.

Молодежь, как утверждают следователи, объединилась в управляемую устойчивую группу по незаконному приобретению, хранению, перевозке и сбыту особо опасных психотропных веществ и наркотических средств. Руководство ОПГ на себя приняла шестнадцатилетняя девушка.

«Закладчики» получали от нее данные о местах хранения психотропов и наркотиков, их, подготавливали к незаконному сбыту и помещали в тайники на территории Витебска и Витебского района, сведения о которых передавали девушке для передачи клиентам интернет-магазина.

Всего, как удалось установить правоохранителям, наркодилеры с целью сбыта приобрели 208,0017 грамм особо опасного психотропного вещества «пара-метилэфедрон» (мефедрон), 12 таблеток общей массой 5,51 грамма, содержащих в своем составе особо опасные психотропные вещества МДМА (MDMA) и метамфетамин, 20 граммов альфа-PVP.

Кроме того, один из парней незаконно без цели сбыта приобрел и хранил при себе и по месту жительства 0,46 грамма гашиша и 0,34 грамма марихуаны, а второй – 0,0161 грамма марихуаны.

По итогам расследования уголовного дела девушке предъявлено обвинение по части 4 статьи 328 УК, а ее подручным по частям 1 и 4 статьи 328 УК. Теперь молодым людям грозит лишение свободы на срок от 9 до 20 лет. Суда они дожидаются под арестом в следственном изоляторе, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.