Конь упал в двухметровый колодец в Ушачском районе, его удалось спасти
В деревне Матырино Ушачского района в двухметровый колодец провалилась колхозная лошадь, за помощью обратились к спасателям.
Рано утром спасатели получили сообщение о том, что конь, принадлежащий филиалу «Маяк-Ушачский» упал в колодец глубиной два метра, пишет газета «Патрыёт».
Провалившуюся лошадь спасатели обмотали пожарными рукавами, а затем при помощи гидравлического погрузчика, агрегатированного на трактор сельхозпредприятия, животное вытащили на поверхность. Ветеринарная помощь коню не потребовалась.
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