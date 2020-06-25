Конь упал в двухметровый колодец в Ушачском районе, его удалось спасти

ННВ • 25/6/20 0:06 • Здарэнні

В деревне Матырино Ушачского района в двухметровый колодец провалилась колхозная лошадь, за помощью обратились к спасателям.



Рано утром спасатели получили сообщение о том, что конь, принадлежащий филиалу «Маяк-Ушачский» упал в колодец глубиной два метра, пишет газета «Патрыёт».

Провалившуюся лошадь спасатели обмотали пожарными рукавами, а затем при помощи гидравлического погрузчика, агрегатированного на трактор сельхозпредприятия, животное вытащили на поверхность. Ветеринарная помощь коню не потребовалась.