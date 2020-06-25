Милиция разыскивает шестнадцатилетнюю девушку, которая ушла из общежития колледжа в Оршанском районе

ННВ • 25/6/20 23:08 • Здарэнні

С 23 июня нет известий о местонахождении 16-летней студентки Оршанского государственного аграрного колледжа Карины Дементей, ее разыскивает милиция.



Девушка ушла из общежития в агрогородке Смольяны около 08:20, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

На вид пропавшей студентке 16 лет, ее рост около 160 сантиметров. Девушка среднего телосложения, волосы окрашены в черный цвет, глаза серо-голубые. В день исчезновения она была одета в красные брюки и красный пиджак.

По информации милиции Карина Дементей ранее неоднократно уходила. Всех, кому что-либо известно местонахождение девушки, просят сообщить об этом в Оршанское РУВД по телефонам:

8 (0216) 51-88-26;

8 (029) 325-32-02;

102.