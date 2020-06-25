Награды и деньги украли у 89-летней пенсионерки из Витебска 40-летняя жительница Толочина с подельницей

Іван Дзедушкін • 25/6/20 14:40 • Здарэнні

40-летняя рецидивистка из Толочина вместе со знакомой обокрали 89-летнюю жительницу Витебска, у пенсионерки похитили деньги и награды.



Криминальный дуэт из райцентра отправился промышлять в частном секторе Витебска. Там они высмотрели, что в одном из подворий престарелая бабушка возится в огороде. Одна из женщин осталась «на стреме», а вторая заскочила в дом и быстро его обшарила.

Злоумышленницы похитили из дома пенсионерки деньги, юбилейные медали и разные бытовые мелочи. После этого женщины поспешили скрыться и даже переоделись.

Впрочем, все равно спустя всего пару часов после звонка потерпевшей воровок задержали. В их отношении возбуждено уголовное дело. Сейчас милиционеры проверяют их принадлежность к совершению аналогичных преступлений на территории области, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.