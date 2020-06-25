Разбившийся в Глубокском районе мотоциклист умер через 10 дней после аварии
54-летний мужчина на мотоцикле «Иж Планета-5» разбился в деревне Велец Глубокского района 7 июня.
Около 14:00 мотоциклист, в крови которого позже обнаружат алкоголь, ехал со стороны деревни Гатовщина в направлении деревни Лужки.
При выборе скорости движения он не учел особенности транспортного средства и состояние проезжей части, на закруглении дороги вправо мотоциклист не справился с управлением и упал. В результате ехавший без мотошлема мужчина получил травмы.
Пострадавшего мотоциклиста доставили в Глубокскую центральную районную больницу, но не смотря на усилия медиков 17 июня он умер от полученных травм, сообщает «Веснік Глыбоччыны» со ссылкой на начальника Глубокского ОГАИ Юрия Зайца.
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