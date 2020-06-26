6000 аппликаторов для тестов на COVID-19 закупает больница в Шарковщине

Сяржук Серабро • 26/6/20 15:14 • Здароўе

Шарковщинская райбольница приобретает 6000 ватных аппликаторов для забора биоматериала при тестах на COVID-19.



Партию этих приспособлений, согласно условиям закупки из одного источника, должны поставить в медучреждение в течение июля.

В Шарковщинском районе проживает 14 781 человек. Из них в городе – 6 248 человек, в сельской местности – 8 533 человека. 5 мая была опубликована информация о том, что в регионе коронавирусом заразились 7 человек, в том числе один медик. После этого сообщения об эпидемиологической обстановке из района перестала поступать и какова там ситуация с COVID-19 неизвестно.

Согласно общенациональной статистике в среднем каждый 15-й тест на коронавирус в Беларуси оказывается положительным.