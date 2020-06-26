Одного зарезал, второго сжег заживо — при тушении пожара в Верхнедвинском районе обнаружены следы убийства

Іван Дзедушкін • 26/6/20 23:15 • Крымінал

Тела двух мужчин были обнаружены 25 июня при тушении пожара в деревне Боровка Верхневдинского района, выяснилось, что их смерть носит криминальный характер.



Как установили следователи, днем 24 июня в доме одного из сельчан собралась компания и трех человек. Во время пьянки между 66-летним пенсионером и 27-летним парнем возник конфликт, в ходе которого молодой человек порезал оппонента ножом.

Раненый пенсионер упал, а двое других участников застолья вскоре уснули. Проснувшись, парень обнаружил, раненый им мужчина мертв. Третий мужчина, 65-летний пенсионер спал.

Молодой человек решил замести следы и начал поджигать в доме различные вещи. Когда огонь разгорелся, он побежал к соседям и попросил их сообщить о пожаре спасателям.

Приехавшие пожарные во время тушения обнаружили тела двух погибших мужчин. Эксперты пришли к выводу о том, что их смерть носит криминальный характер.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия и изъяла улики. В отношении сельчанина возбудили уголовное дело по части 2 статьи 139 УК — убийство при отягчающих обстоятельствах, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.ч

Подозреваемый в двойном убийстве молодой человек задержан. Для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.