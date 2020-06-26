Оршанка угнала и разбила такси, причиной стала ссора с бой-френдом
Для того чтобы вернуть ушедшего с празднования дня рождения мужчину, 38-летняя жительница Орши угнала такси, но вскоре врезалась в дерево.
День рождения отмечали на одной из агроусадеб в Оршанском районе. Гостей туда на такси свозил знакомый именника. Доставив всех участников торжества он тоже присоединился к застолью.
Что стало причиной ссоры в одной из приглашенных пар неизвестно, но мужчина ушел с праздника и отправился домой пешком. Когда через некоторое время женщина решила догнать бой-френда, она села в припаркованное такси и завела авто оставленными в салоне ключами.
Однако, поскольку не имела водительского удостоверения и опыта управления авмтомобилем, вскоре угонщица врезалась в дерево и заглохла. Очевидцы ДТП успоили ее и помогли дотолкать легковушку назад.
По утру проснувшийся таксист обнаружил повреждения и вызвал милицию. Женщина к тому времени успела сбежать с агроусадьбы, правоохранители нашли ее только через день, когда та вышла на работу.
В отношении оршанки возбудили уголовное дело, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.