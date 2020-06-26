Спецпоезд во время «Славянского базара» будет курсировать между Витебском и Минском

Сяржук Серабро • 26/6/20 14:47 • Культура

Во время ХХIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» Белорусская железная дорога пускает дополнительный поезд межрегиональных линий № 644/643 «Минск–Витебск–Минск».



Этот поезд будет курсировать во время фестиваля, который, согласно измененной из-за эпидемии коронавируса программе, пройдет в этом году с 16 по 20 июля.

Из Минска поезд будет выходить ежедневно с 16 по 19 июля, а из Витебска — с 17 по 20 июля. Время отправления со станции Минск-Пассажирский назначено в 12:28, а прибытие в Витебск — на 16:08. Отправление из Витебске подобрано так, чтобы на поезд успевали зрители с концертов: в витебского вокзала он будет уходить в 1:12, а в Минск прибудет утром в 5:42.

Билеты на поезда на «Славянский базар в Витебске» можно приобрести за 20 суток до его отправления, сообщает пресс-служба железной дороги.