Уже 1188 человек заразились коронавирусом в Новополоцке, Полоцке и Полоцком районе

Сяржук Серабро • 26/6/20 23:50 • Здароўе

В Полоцке и Полоцком районе зарегистрировано 649 случаев COVID-19, в Новополоцке — 539, что в сумме дает 1188 заразившихся коронавирусом.

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В Полоцком районе на 649 заразившихся приходится 85 детей, что составляет 13%. Выздороветь успел 281 человек, среди которых 33 ребенка, таким образом еще болеют 52 ребенка. 279 человек с COVID-19 лечатся на дому, пишет «Полацкі веснік». А вот количество госпитализированных и умерших пациентов с коронавирусной инфекцией издание не сообщает. С пневмонией в больницах района находятся 130 человек.

Общее количество заразившихся коронавирусом в Новополоцке 25 июня достигло 539 человек, среди них 76 детей, что дает 14%. 373 пациента с COVID-19, уже выздоровели. На стационарном лечении находятся 29 пациентов, 110 – проходят лечение амбулаторно, пишет «Новополоцк Сегодня». Разница между общим числом заражений, выздоровевшими и активными случаями снова выросла и теперь составляет 27 человек, эти люди, скорее всего, умерли.

Таким образом, в Полоцке и Полоцком районе сейчас 368 активных случаев (без учета возможных летальных исходов), в Новополоцке — 139, что в сумме на регион дает 507 пациентов.

Как сообщали «ННВ», на минувшей неделе в Глубокском районе выявили 117 новых случаев коронавирусной инфекции, а всего в регионе уже заразили 428 человек. Выздоровели после COVID-19 там 265 пациентов, что дает нам, при условии отсутствия летальных исходов, 163 активных случая заболевания в районе.

В Городокском районе с начала года заразились коронавирусом уже 220 человек. Вылечились на данный момент 154 человека.

84 случая коронавирусной инфекции выявили в Верхнедвинском районе на 26 июня, пишет «Дзвінская праўда». 15 июня там было 50 таких случаев, а 5 июня — только 27.

В Браславском районе на 20 июня зарегистрировано 89 случаев инфицирования населения коронавирусом, выздоровели пока только 45 пациентов, так что активных случаев сейчас 44.

В Миорском районе на 24 июня по информации райисполкома было более 67 случаев заражения коронавирусом, 19 июня их было более 50. В районе уже выздоровели 44 пациента, так что активных случаев более 23.

Бешенковичский район, к сожалению, так и не возобновил публикацию статистики по заболеваемости COVID-19. Согласно местной газете 22 июня здесь было 17 больных с пневмонией у 5 из которых обнаружили коронавирусную инфекцию.

Всего по данным Минздрава на 26 июня в Беларуси выявлено 60 713 человек, заразившихся коронавирусом. 42 689 таких пациентов выздоровели, а для 373 человек болезнь завершилась летальным исходом.