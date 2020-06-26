В Городокском районе уже 220 случаев COVID-19

Сяржук Серабро • 26/6/20 14:09 • Здароўе

С начала пандемии в Городокском районе 220 человек заразились коронавируосм, за неделю здесь выявлено 17 новых случаев.



С 19 по 25 июня в регионе зарегистрированы 17 новых случаев коронавирусной инфекции, неделю назад было 26 новых случаев, до этого за предыдущие 7 дней — 12.

Согласно информации районного штаба по предотвращению завоза и распространения случаев инфекции, вызванной коронавирусом, на Городоччине уже выздоровели 154 человека, таким образом, в регионе сейчас 66 активных случаев COVID-19 против 67 неделю назад.

На 25 июня в Беларуси по информации Минздрава было зафиксировано 60 382 случая заражения коронавирусом, выздоровели 41 448 пациентов с COVID-19, 367 человек умерли.