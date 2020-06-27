Две фуры со старыми покрышками задержала Витебская таможня

ННВ • 27/6/20 15:49 • Здарэнні

Партия из более чем 3000 бывших в употреблении покрышек стоимостью около 20 000 рублей задержана Витебской таможней.



Две фуры, принадлежащие фирме-перевозчику из Кыргызстана, с разницей в 10 дней проезжали через пункт пропуска «Григоровщина». В грузовых отсеках автопоездов, следовавших из Германии, перевозили старые шины, относящиеся к опасным отходам.

Во время проверки таможенники установили, что разрешения на перемещение опасных отходов, по которым перевозили эти грузы, относятся не к данным партиям товара.

Общая стоимость шин, перевозившихся с нарушениями, составила почти 20 000 рублей. Витебская таможня начала административный процесс в соответствии с частью 3 статьи 14.5 КоАП. Санкции статьи предусматривают наложение на перевозчика штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения, сообщает пресс-служба Витебской таможни.