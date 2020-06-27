Грузооборот в Витебской области сократился вдвое, но статистика, считает, что только на 4,2%

Сяржук Серабро • 27/6/20 17:34 • Эканоміка

За первые пять месяцев 2020 года грузооборот в Витебской области составил 717,9 миллиона тонно-километров, против 1828,1 миллиона тонно-километров в 2019 году.



Простой расчет показывает, что январе-мае этого года грузооборот составил только 39,2 от прошлогоднего за этот же период, однако, согласно данным Главного статистического управления Витебской области он составляет 96,8% от пяти месяцев 2019 года.

Такая же непонятная формула расчета используется и для оценки объема перевезенных грузов. В 2020 году за пять месяцев перевезли 4654,7 тысяч тон, что по мнению областной статистики составляет 96,3 от того же периода в прошлом году.

Однако, согласно докладу «Социально-экономическое положение Витебской области в январе-мае 2020 г.» за январь-май 2019 было перевезено 8175,8 тысяч тонн грузов. Т.е. мы получаем, что объем перевезенных грузов за первые пять месяцев текущего года составляет 56,9% от объема, перевезенного за первые пять месяцев прошлого года.

Следует отметить, что подобная странная методика расчета используется и по отношению к отдельным месяцам разных лет: так, в январе 2020 грузооборот составил 96,1 миллиона тонно-километров, а в январе 2019 — 400,4 миллиона тонно-километров, что по данным упомянутого доклада составляет 81,1% от прошлогоднего периода, хотя по правилам арифметики первое число дает только 24% от второго.

При этом, однако, отношение к предыдущему месяцу одного и того же года вычисляется как обычно — в феврале 2020 года грузооборот составил 130,8 миллиона тонно-километров, что согласно и доклада, и правил арифметики дает 136,1% от января.

Отношение пассажирооборота и количества перевезенных пассажиров в 2020 году по отношению к 2019 году также вычислены верно, без каких либо хитрых формул.