Кишечная палочка обнаружена в воде в Орше, запрещено купать на двух пляжах

Сяржук Серабро • 27/6/20 14:45 • Здароўе

Об обнаружении кишечной палочки при проведении лабораторных исследований воды, отобранных в зоне двух пляжей на Днепре в Орше сообщил местный ЦГЭ.



В отобранных из Днепра в районе пляжей по улицам Владимира Короткевича и Георгия Семенова пробах воды была обнаружена кишечная палочка.

В связи с этим на указанных пляжах в Орше временно приостановлено купание детей, взрослых и занятия всеми видами водного спорта. В зонах ограничения купания установлены запрещающие аншлаги, сообщает Оршанский зональный центр гигиены и эпидемиологии.

Специалисты ЦГЭ еженедельно проводят лабораторный контроль качества воды в зоне пляжей. Об улучшении качества воды в дальнейшем и возможности купания сообщат дополнительно.

Как писали «ННВ», в Витебской области обустроено 85 мест массового отдыха. В Орше на Днепре было только два вышеупомянутых пляжа, теперь остались карьеры у мясоконсервного комбината и деревни Устье.